conquista subito la vetta della classifica italiana giovedì, incassando 204mila euro. Si tratta di un risultato molto diverso da quello di, che nel settembre 2012 aprì di venerdì e raccolse 522mila euro, chiudendo con oltre due milioni nel weekend. Sarà interessante vedere i risultati di oggi per capire come la pellicola di Ridley Scott si posizionerà nel weekend, dando comunque per scontato che manterrà la prima posizione.

Sale al secondo posto King Arthur: il Potere della Spada. Il film di Guy Ritchie aumenta le sale rispetto a giovedì e raccoglie 96mila euro, per un totale di 244mila euro. Terzo posto per Guardiani della Galassia Vol. 2, che con 53mila euro sale a 6.3 milioni complessivi.

Al quarto posto Famiglia all’Improvviso raccoglie altri 41mila euro e sale a 5.7 milioni di euro, chiude la top-five Gold – la Grande Truffa, con 24mila euro e un totale di 665mila euro.

Le altre nuove uscite: Song to Song si piazza sesto e raccoglie 21mila euro, con una media molto bassa e un totale di 51mila euro. Settimo posto per Tutto quello che Vuoi, che apre con 19mila euro. Tredicesima posizione per Qualcosa di Troppo, con 11mila euro, e quattordicesima per Richard – Missione Africa con 9mila euro e 35mila euro in due giorni.