I più attenti ricorderanno che prima dell’arrivo nei cinema die la Fox erano intenzionati a rimettere mano al franchise dicon delle opere che, come Covenant, si ricollegavano alla saga in maniera alquanto esplicita e diretta.

Poi però il filmmaker ha optato per un cambio di rotta pensando che gli xenomorfi fossero già stati spremuti a dovere ed è così che siamo giunti ad avere una pellicola comunque collegata ad Alien anche se in modo più “sfumato”. Poi, con Alien: Covenant abbiamo assistito a un cambio di rotta ulteriore, con un lungometraggio che è sia sequel di Prometheus che antefatto del seminale capolavoro datato 1979.

In un’intervista rilasciata a Yahoo, Scott ha circostanziato meglio la sua posizione spiegando:

Siamo andati dritti in quella direzione e abbiamo scoperto che i fan si sono sentiti alquanto frustrati. Volevano vedere il mostro originale che, all’epoca, ritenevo bello cotto con un’arancia in bocca. Per cui ho pensato “Wow, ok, mi sbagliavo. I fan, in una maniera abbastanza divertente non hanno in alcun modo la decisione finale in cose come queste, ma sono un riflesso dei tuoi pensieri, dei tuoi dubbi su qualcosa e ti aiutano a capire se hai ragione o torto”. Deriva tutto da qui, sarebbe una mancanza di sensibilità il non tenere in conto la loro opinione.