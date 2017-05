Nel primo semestre del 2017, due pellicole hanno avuto modo di consolidare ulteriormente il modello produttivo delladi. Parliamo di Split die Scappa – Get Out, il film diin uscita la prossima settimana in Italia. Il primo ha incassato ben 275 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 9 milioni mentre il secondo, che negli Stati Uniti sta per esordire in home video, ne ha raccolti 206 per una spesa di produzione pari a 4.5 milioni.

Il sistema Blumhouse è stato illustrato dal produttore tempo fa, a ridosso del trionfo di Scappa – Get Out al box office nordamericano:

Nei grossi film, gli interessi tra coloro che sono “above the line” e i finanziatori non sono allineati. I primi guadagnano in ogni caso, ma i finanziatori fanno soldi solamente se il film ha successo. Fondamentalmente, è una relazione squilibrata. Ciò che amo dei film a basso budget è proprio il fatto che gli interessi del regista, come quelli del produttore o di un membro del cast, sono del tutto allineati. Nessuno guadagna se il film non funziona. È proprio questo dettaglio a plasmare ogni decisione di carattere creativo.

Questo si traduce con una spesa media di 5 milioni di dollari per produrre un film e una di circa 10 per gli eventuali sequel di una pellicola che ha originato un sequel.

Per quanto riguarda Glass però, ovvero il sequel di Unbreakable – Il Predestinato (2000) e di Split, il produttore ha rivelato a Collider durante gli impegni stampa per la release di Scappa – Get Out in Blu-ray che “il budget sarà più tradizionale, ma comunque sempre basso per gli standard di Hollywood, ma non si tratterà di 5 milioni”.

Blum non sa ancora quando partiranno le riprese del film visto che Shyamalan sta ancora lavorando allo script e lui stesso non ha ancora potuto leggere quello che l’autore ha “buttato su carta”, ma ha aggiunto “Speriamo di cominciare entro l’anno, lo speriamo davvero. La data di uscita è stata fissata a gennaio del 2019, quindi dobbiamo cominciare abbastanza presto”.

Unbreakable – Il Predestinato è stato prodotto dalla Touchstone, etichetta sussidiaria della Disney, ma come ha spiegato il filmmaker indiano cresciuto a Philadelphia durante la promozione di Split, ha il pieno controllo dei diritti di sfruttamento delle sue opere perché:

Per fortuna ho tenuto conto di tutte le cose giuste. Sono riuscito ad arrangiare tutto e su quel fronte ha funzionato tutto bene. In qualche modo, ho i diritti per i sequel di tutti i miei film. A volte non è una proprietà nel senso più stretto del termine, ma nessuno può fare un sequel di un mio film senza la mia autorizzazione. Ho rinunciato a tutto ciò al quale dovevo rinunciare per assicurarmi di avere tutti [i diritti] nel corso del tempo, anche perché ho capito che tra una ventina di anni sarei abbastanza nervoso se qualcuno facesse un sequel senza che io sia coinvolto.

Motivo per cui Glass sarà prodotto dalla Blumhouse.

Ecco la trama: