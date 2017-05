Poco fa, abbiamo parlato delle prospettive abbastanza preoccupanti per il primo week end dial box office nordamericano.

Se appare già chiaro che la Warner dovrà confidare nei mercati internazionali per trasformare in successo il film di Guy Ritchie (o quantomeno evitare perdite troppo elevate), le prospettive per Wonder Woman di Patty Jenkins appaiono decisamente più rosee.

I primi dati sul tracking arrivano grazie a Deadline e The Wrap e, seppur differenti, restano comunque positivi e incoraggianti. Il primo sito citato parla di un debutto da circa 65 milioni di dollari, in linea con le aperture di cinecomic Marvel quali Captain America: Il Primo Vendicatore e Thor. Il secondo outlet parla di una forbice decisamente più amplia arrivando a prevedere un picco massimo di 105 milioni. Nel primo fine settimana, il cinecomic con Gal Gadot non avrà contendenti di peso; i problemi arriveranno il 9 giugno, con l’uscita del reboot di La Mummia interpretato da Tom Cruise e il 16 con il palesarsi nelle sale di Cars 3 della Pixar.

Come sempre, monitoreremo con attenzione l’evolversi della faccenda.

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.

Gal Gadot è protagonista del film su Wonder Woman in uscita il 2 giugno 2017, diretto da Patty Jenkins. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Lo script è firmato da Allan Heinberg e da Geoff Johns, su una storia di Zack Snyder e Allan Heinberg.

Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Suckle, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Rebecca Roven, Stephen Jones, Wesley Coller e Geoff Johns.