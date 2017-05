Mercoledì sera Alan Silvestri ha ricevuto un premio d’onore ai BMI Film, TV and Visual Awards. In tale occasione il celebre compositore ha ammesso di essersi già messo all’opera per la colonna sonora di, le cui riprese sono in corso.

“È tutto quello che potevamo sperare” ha ammesso in riferimento alla pellicola dei fratelli Russo, svelando di aver già visto diverse scene. Le registrazioni partiranno a gennaio 2018.

Il compositore, ricordiamo, aveva già lavorato alla colonna sonora del primo Avengers, dando vita all’iconico tema musicale dei Vendicatori.

Gli Avengers torneranno in due film. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.