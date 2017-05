La divisione nazionale della Disney ha diffuso i dettagli relativi alla release home video di, il live action basato sull’omonimo classico d’animazione.

Trovate il comunicato stampa a seguire.

La fiaba senza tempo che ha conquistato generazioni di appassionati arriverà in Blu-Ray 3D, Blu-Ray e DVD e su tutte le piattaforme digitali dal 29 giugno

Grazie ai numerosi contenuti speciali sarà possibile immergersi

nella magia e nella musica del film come mai prima d’ora e scoprire il making of di questo straordinario capolavoro Disney

Milano, 12 maggio — Il film Disney La Bella e la Bestia, rivisitazione live-actiondell’amatissimo classico d’animazione, dopo aver conquistato il pubblico anche in questa nuova versione grazie alla sua storia senza tempo e ai personaggi rimasti nel cuore del pubblico, arriverà in home video in Blu-Ray 3D, Blu-Ray, Dvd e su tutte le piattaforme digitali dal prossimo 29 di giugno.

La Bella e la Bestia, in home video sorprenderà lo spettatore grazie ai tanti contenuti speciali inclusi nella versione blu-ray: si potranno seguire da vicino i filmmakers e il cast per scoprire come questo amatissimo film d’animazione è stato trasformato in un nuovo classico live-action, partendo dalla prima incantevole lettura del copione, per arrivare a un affascinante approfondimento che mostra come il film abbia preso vita grazie a scenografie sfarzose, costumi elaborati e tecnologie all’avanguardia. Un esclusivo documentario presentato da Emma Watson e incentrato sulle meravigliose donne che hanno preso parte alla realizzazione del film, più di 10 minuti di scene eliminate e svariati contenuti speciali musicali, tra cui il video musicale del brano di “Beauty and the Beast” con Ariana Grande e John Legend, la toccante versione eseguita da Celine Dion del nuovo brano “How Does a Moment Last Forever”, e la possibilità di selezionare direttamente le canzoni preferite tra gli indimenticabili brani del film.

La descrizione dei contenuti speciali, inclusi nella versione Blu-Ray e Blu-Ray 3D:

Una storia di bellezza – Scoprite come un film d’animazione amatissimo è stato trasformato in un nuovo classico live-action.

Le donne dietro a La Bella e la Bestia – Emma Watson presenta le talentuose donne che hanno lavorato a tutti gli aspetti della produzione per dare vita a questa magica storia.

Un momento con Celine Dion – Celine Dion racconta com’è stato cantare “How Does a Moment Last Forever” e cosa significhi far parte dell’eredità de La Bella e la Bestia.

Dalla canzone allo schermo: le sequenze del musical – Scoprite i segreti dietro alla realizzazione di alcuni dei momenti più celebri de La Bella e la Bestia. “Belle” – I filmmakers e il cast rivelano cosa hanno provato nel girare questa memorabile scena. “Stia Con Noi” – Scoprite come è stata creata quest’epica scena, realizzata principalmente in digitale. “Gaston” – Unitevi al cast nelle prove e nelle riprese di questo numero musicale trascinante ed entusiasmante. “La Bella e la Bestia” – Siete invitati sul set per le riprese di questa classica scena, amata da tutti gli appassionati.

Scene eliminate Introduzione del regista Bill Condon – Il regista Bill Condon presenta una serie di scene che, per un motivo o per un altro, sono state tagliate dal film. Gaston corteggia Belle – Fiero di sé per aver ripristinato l’ordine tra i cittadini, un trionfante Gaston tenta di corteggiare Belle. Pane e marmellata per Agata – Mentre si reca al mercato come tutte le mattine, Belle va a trovare Agata, la mendicante del villaggio. Assalto alle porte di Ghiaccio – Guidata da Gaston, la folla impazzita oltrepassa le difese del castello. Lumière incendia Le Tont – Mentre attorno a loro infuria la battaglia, Le Tont si azzuffa con Spolverina ma viene interrotto in un modo estremamente improvviso e… scottante. Monsieur Toilette — Le Tont fugge dalla battaglia e si rifugia in uno stanzino, dove viene spaventato da uno degli abitanti del castello. Tockins salva Lumière – Quando la pescivendola Clothilde minaccia Lumière, Tockins vola in suo soccorso. Ragazze sdolcinate– Tre ragazze del villaggio inseguono Chicco e Froufrou – il cane di Madame Guardaroba, che è stato trasformato in un poggiapiedi – nella cucina, dove le attende una sorpresa. Le Tont Monsieur Toilette riuniti – Dopo che l’incantesimo viene spezzato e gli abitanti del castello tornano umani, Le Tont e il suo nuovo amico si incontrano ancora una volta.



Canzone estesa “Days in the sun” con introduzione di Bill Condon – Scoprite ulteriori dettagli sull’infanzia della Bestia in una versione alternativa di questo meraviglioso brano, presentata dal regista .

“La Bella e la Bestia” Video musicale di Ariana Grande e John Legend – Gli artisti pluripremiati Ariana Grande e John Legend eseguono una toccante versione di questa canzone iconica.

Video Musicale: La Bella e la Bestia – Accompagnateci sul set per catturare la magia del video musicale “Beauty and the Beast”, con Ariana Grande e John Legend.

Selezione canzoni Disney – Selezionate direttamente le vostre canzoni preferite e cantate insieme al film. “Belle” “Stia con Noi” “Ecco Gaston” “La Bella e la Bestia”

DVD:

Video musicale: “La Bella e la Bestia”

Ecco anche i packshot: