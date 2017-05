Il primo weekend di sole e caldo significa generalmente calo negli incassi, un impatto che sembra esserci già stato ieri ma che ovviamente si farà notare soprattutto oggi e domani.

Con 271mila euro, Alien: Covenant svetta sugli altri film venerdì e sale a 482mila euro in due giorni. Prometheus uscì di venerdì nel settembre 2014 e raccolse oltre mezzo milione di euro: il confronto non è così automatico anche perché il film aveva una percentuale notevole di copie in 3D (i 520mila euro di Prometheus corrispondevano a 61mila spettatori, i 482mila in due giorni di Alien: Covenant corrispondono a 65mila spettatori).

Seconda posizione per King Arthur: Il Potere della Spada. Il film di Guy Ritchie incassa 131mila euro e sale a 377mila euro in tre giorni. Terzo posto per Guardiani della Galassia Vol. 2, con 75mila euro e un totale di 6.4 milioni di euro, mentre al quarto posto Famiglia all’Improvviso incassa 68mila euro e sale a 5.8 milioni di euro. Chiude la top-five Tutto Quello che Vuoi, con 39mila euro e 58mila euro in due giorni.

Per quanto riguarda le altre nuove uscite, Song to Song continua a non decollare e si piazza settimo con 30mila euro e 81mila euro complessivi, mentre Qualcosa di Troppo incassa 19mila euro al dodicesimo posto e sale a 30mila euro complessivi.