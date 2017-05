Dopo le recenti controverse dichiarazioni in occasione dell’After Show con Andy Coen, gli agenti di Diane Lane hanno rilasciato un comunicato per chiarire la posizione dell’attrice.

Ce lo propone CBM:

Con “mi dispiace deludervi” Diane si riferiva al fatto di non poter svelare nulla su Justice League che non sia stato già reso noto al pubblico, e ha poi evitato di commentare un film (Avengers) che non ha visto. Diane è felicissima di continuare il suo ruolo di Martha Kant e apprezza il vostro entusiasmo per Justice League. Grazie per averci dato l’opportunità di chiarire.

https://youtu.be/wgnWm8FtI3I

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film, diretto da Zack Snyder, ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film arriverà nelle sale il 23 novembre 2017.