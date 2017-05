Qualche tempo fa, nella nostra lunga intervista conin occasione dell’uscita home video di Mine , i due registi ci hanno parlato del loro prossimo progetto:, un film co-prodotto da Mercurio Domina con Lucky Red che – ci dissero all’epoca – “abbiamo scritto, ma non dirigeremo, seguendolo a livello creativo e produttivo in tutte le sue fasi”. Alla sceneggiatura insieme a loro anche, mentre True Colours si occupa delle vendite internazionali.

Fabio Resinaro ha scelto Facebook per diffondere, ieri, la copertina dello script, la cui revisione sembra quindi terminata. Questo non significa che il film entrerà in produzione, ma il progetto sembra a buon punto. Sul sito di Filmitalia sono riportate alcune informazioni aggiornate a poche settimane fa, secondo cui alla regia ci sarà Angelo Camba. Questa la trama del film, che sembra unire horror e sport estremi: “Jesse e Claude sono due atleti di sport estremi, due rider che si mettono continuamente alla prova in cerca di denaro. Quando scoprono la proposta enigmatica di un misterioso contest lanciato da una organizzazione sconosciuta, Black Babylon, non possono rifiutare il premio in palio di 150.000 dollari. Ma il contest si rivelerà molto più dark e letale di quanto si aspettavano, un gioco che è una via di mezzo tra un crudele reality show e uno spaventoso rituale che li spingerà oltre i limiti dell’estremo.” Non sappiamo ovviamente quanto questa sinossi sia attendibile dopo l’ultima revisione: vi terremo aggiornati!