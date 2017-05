Con i dati di ieri possiamo confermare che il weekend che stiamo trascorrendo non sarà per niente vivace al box-office italiano.

Rimane in testa Alien: Covenant, con 376mila euro e 863mila euro in tre giorni, seguito da King Arthur: il Potere della Spada, con 258mila euro e 640mila euro in quattro giorni. Guardiani della Galassia Vol. 2 al terzo posto incassa 147mila euro (6.5 milioni complessivi), seguito da Famiglia all’Improvviso praticamente con lo stesso risultato (oggi supererà i sei milioni). Chiude la top-five Tutto Quello che Vuoi, con 106mila euro e 166mila euro in tre giorni.

Da notare Song to Song, che scivola al decimo posto con 50mila euro e un totale di 132mila euro.