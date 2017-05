Spoiler

Attrice

Svezzata dal bellissimo Come Te Nessuno Mai (1999) di Gabriele Muccino, in cui faceva perdere la verginità al personaggio interpretato da Silvio Muccino, Giulia Steigerwalt è stata negli anni 2000 un’attrice di nicchia ma con un seguito quasi di culto anche grazie alle reinvenzione in chiave femme fatale nel dittico firmato da Volfango De Biasi Come Tu Mi Vuoi (2007) e Iago (2009). Ha anche recitato in serie televisive molto popolari come Lo Zio D’America (2002-2006) prima di continuare ad apparire in film sofisticati come Paz! (2002) di Renato De Maria e Si Può Fare (2008) di Giulio Manfredonia.

Ma ora questa trentacinquenne nata a Houston, Texas, ha compiuto un passaggio per niente scontato dalla recitazione alla scrittura per il cinema.

Sceneggiatrice

La Steigerwalt è autrice in questo 2017 di un copione semplicemente strepitoso intitolato Moglie e Marito, iniziato con Carmen Danza e con la collaborazione di Daniele Grassetti, ma poi portato avanti in solitaria fino alla traduzione su grande schermo dalla stessa Steigerwalt con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak.

Il film è uscito nelle sale il 12 aprile scorso e nonostante fosse un’opera prima, firmata dall’abilissimo shooter Simone Godano, ha già raggiunto la cifra interessante al box office italiano di più di 2 milioni di euro candidando con forza Godano alla nomination come Miglior Regista Esordiente alla prossima edizione dei David di Donatello 2018. A noi piacerebbe che arrivasse una candidatura anche per Giulia Steigerwalt perché non capita spesso di vedere un film italiano così originale, divertente e profondo nella scrittura partendo da una base che non ci appartiene affatto come il sottogenere hollywoodiano della if comedy anche detto body swap ovvero quando un personaggio entra nel corpo di un altro personaggio stile Tutto Accadde Un Venerdì (1976) di Gary Nelson con Barbara Harris e Jodie Foster.

La videointervista è molto lunga, piena zeppa di spoiler ed erratica nel senso che si passa da un argomento all’altro con nonchalance e velocità.

Si consiglia la visione a chi ha già visto, e magari rivisto, l’ottimo e sorprendente Moglie e Marito.

E forse… BadTaste.it ha scoperto un altro sceneggiatore nascosto di questo film la cui identità verrà “scoperta” solo se vedrete la videointervista.