, regista die di, ha firmato per dirigere un documentario incentrato sulla vita di Tupac Shakur. Il regista ha stipulato un contratto con la Amaru Entertainment, creata da Afeni Shakur (madre del rapper, scomparsa da poco), per sviluppare un docufilm incentrato sul celebre artista ucciso nel 1996.

A produrre il progetto saranno Jayson Jackson (What Happened, Miss Simone) con Nigel Sinclair (The Beatles: Eight Days a Week — The Touring Years) e Nicholas Ferrall (All Things Must Pass). Tra i produttori esecutivi ci sarà Gloria Cox, zia del rapper, che si è detta emozionata della messa in cantiere del progetto:

Sono felice che questo progetto veda finalmente la luce. […] Sento che abbiamo un team del quale Afeni sarebbe stata fiera. Non è mai stata nostra intenzione riscrivere la storia di Tupac. Il nostro scopo è sempre stato quello di raccontare la vera storia, cosa che non è mai stata fatto in maniera completa. Mia sorella mi diceva spesso “Non siamo nel campo della difesa di Tupac, il nostro lavoro è permettergli di essere visto in maniera completa in modo che le sue azioni, le sue scelte e le sue parole gli consentano di parlare per se stesso”. Credo che questo film possa fare proprio questo.

Il mese prossimo, lo ricordiamo, arriverà nelle sale All Eyez on Me, biopic basato sulla vita di Shakur diretto da Benny Boom.

