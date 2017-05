Il primo weekend di sole e caldo ha visto come conseguenza un drastico calo al box-office italiano: 4.5 i milioni raccolti in quattro giorni, in frenata rispetto ai 6 della settimana precedente e ai 7.8 milioni dello stesso weekend un anno fa.

È Alien: Covenant a debuttare in testa alla classifica: 1.1 milioni di euro per il film di Ridley Scott, poco più della metà del primo weekend di Prometheus (che nel settembre 2014 incassò 2 milioni in tre giorni). Ancor meno convincente l’esordio di King Arthur: il Potere della Spada, che raccoglie 709mila euro e sale a 858mila euro includendo il mercoledì a due euro.

Al terzo posto Guardiani della Galassia Vol. 2 incassa 385mila euro, salendo a un totale di 6.6 milioni di euro: i 7 milioni conclusivi sono ormai una certezza. Quarta posizione per Famiglia all’Improvviso, che continua la sua corsa con 364mila euro e un totale di ben sei milioni di euro: nelle ultime settimane vi abbiamo più volte sottolineato come stia avendo una delle migliori performance degli ultimi anni per una pellicola francese.

Debutta al quinto posto Tutto Quello che Vuoi, con 249mila euro, seguito da Baby Boss con 215mila euro e 6.4 milioni complessivi. Scende al settimo posto Gold – la Grande Truffa, con 167mila euro e un totale di 808mila euro, mentre all’ottava posizione La Tenerezza incassa altri 147mila euro e sfiora i 2 milioni complessivi (uno dei migliori risultati degli ultimi mesi per un film drammatico italiano).

Al nono posto Song to Song debutta con 145mila euro, che diventano 175mila in cinque giorni: la media del film di Terrence Malick è sconfortante, di poco superiore ai 500 euro per sala in quattro giorni. Chiude la top-ten The Circle con 120mila euro e un totale di quasi 2 milioni.

Le altre nuove uscite più importanti debuttano all’undicesimo e dodicesimo posto: Richard – Missione Africa incassa 116mila euro (143mila in cinque giorni), Qualcosa di Troppo ne raccoglie 107mila. Uscita sostanzialmente tecnica per On the Milky Road – Sulla via Lattea, con Monica Bellucci: 33mila euro per il film di Kusturica.