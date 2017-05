Hollywood piange la morte, inaspettata, di. Il produttore ed ex Chairman/CEO della Paramount Pictures si è spento ieri a 59 anni, circondato dalla sua famiglia, a causa di un cancro.

A febbraio Grey aveva lasciato la Paramount dopo aver guidato lo studio per 12 anni, precedentemente aveva gestito la Brillstein-Grey Entertainment lanciando serie come I Soprano o The Larry Sanders Show. È stato anche co-fondatore della Plan B Entertainment assieme a Brad Pitt e Jennifer Aniston.

Dopo aver accettato l’offerta di Sumner Redstone di guidare la Paramount, Grey ha affrontato lo scontro di potere all’interno della Viacom rilanciando la Paramount Television e contribuendo a lanciare Transformers e ridare vita a Mission: Impossible. Ma la major negli ultimi cinque anni ha anche infilato numerosi flop, rimanendo sempre dietro le altre cinque major principali di Hollywood negli incassi annuali. Anche per questo motivo Grey è stato costretto a lasciare l’azienda a febbraio, pagando le conseguenze dei disinvestimento nella produzione voluto dal management Viacom. Durante la sua gestione, la Paramount ha anche co-prodotto Iron Man, rinunciando poi all’opportunità di acquisire i Marvel Studios (un accordo giudicato troppo oneroso dalla Viacom). Ha contribuito all’acquisizione della DreamWorks SKG e all’accordo per la distribuzione dei film della DreamWorks Animation. Entrambi gli accordi sono però stati dissolti in tempi più recenti, e la DreamWorks Animation è stata acquisita dalla NBC Universal.

Tra i film che la Paramount ha prodotto sotto la sua gestione è incluso il franchise di Paranormal Activity, oltre a pellicole come Una Scomoda Verità, Il Petroliere, Non è un Paese per Vecchi, Il Curioso Caso di Benjamin Button, Babel, Shutter Island, The Fighter e il remake de Il Grinta. L’ultimo accordo stretto da Grey prima dell’addio a febbraio è stato con due compagnie cinesi, Shanghai Film Group Corp. e Huahua Media. L’accordo prevede che le due aziende finanzino il 25% o più dell’intera produzione della Paramount per i prossimi tre anni, con un’opzione per un quarto. A causa dei tagli agli investimenti all’estero da parte del governo cinese, non è chiaro se l’accordo verrà sospeso.

Rest In Peace, Brad Grey. He was always good to me, in the small passing moments we had. My heart goes out to his family and loved ones. — James Gunn (@JamesGunn) May 15, 2017

Shocked &saddened by the loss of Brad Grey. He was a really good man. Kind &classy and a helluva boss. Oh man the world has lost a gentleman — Jon M. Chu (@jonmchu) May 15, 2017

Sad to hear about ex-Paramount chief Brad Grey. A genuinely smart, genuinely nice man. — Mark Millar (@mrmarkmillar) May 15, 2017

Fonte: THR