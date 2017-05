Dopo, Kenneth Branagh potrebbe aver trovato il suo prossimo progetto.

Stando a Deadline, Branagh dovrebbe figurare come regista e attore di Keeper Of The Diary per la Fox Searchlight. La pellicola ruoterebbe attorno alla dura battaglia di Otto Frank per far pubblicare il libro di memorie della figlia Anne, testimone degli orrori dell’Olocausto.

Branagh aveva narrato il documentario Anne Frank Remembered, perciò ha già una certa affinità con la sua storia.