The Rock ha postato su Instagram una foto dal dietro le quinte di Rampage.

Nello scatto vediamo la star insieme a Naomie Harris e, come spiegato dal testo che accompagna il tutto, è stata presa durante una sessione di riprese notturna in cui i personaggi di Johnson e Harris si ritrovano ad avere dei guai con la legge.

Il film segna la terza collaborazione tra Johnson, il produttore Beau Flynn, il regista Brad Peyton e la New Line, che hanno già fatto squadra in Viaggio nell’Isola Misteriosa e San Andreas.

Ecco l scatto di quello che The Rock deginisce un “mega monster movie”.

Ecco la sinossi ufficiale:

Il primatologo Davis Okoye (Dwayne Johnson), un uomo che preferisce tenere le persone a debita distanza, condivide un legame indissolubile con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente, di cui si occupa sin dalla nascita. Ma un esperimento genetico sfuggito al controllo trasforma questo tranquillo primate in un mostro scatenato. A peggiorare le cose si scopre che esistono altri predatori alfa alterati in questo modo. Mentre questi mostri devastano il Nordamerica, distruggendo qualsiasi cosa sul loro percorso, Okoye unisce le forze con un ingegnere genetico caduto in disgrazia per trovare un antidoto, facendosi strada su un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per cercare di impedire una catastrofe globale ma anche per salvare la creatura furiosa che una volta era sua amica.