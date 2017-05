Dai dati diffusi negli Stati Uniti circa i nomi assegnati dai novelli genitori ai propri figli nel 2016, un dato interessante è il vero e proprio boom di un appellativo particolare:

Il nome, che richiama il personaggio interpretato da Adam Driver in Star Wars: Il Risveglio della Forza (uscito a dicembre del 2015) è la scelta che in assoluto ha registrato la variazione in positivo più alta nel corso dell’anno (passando dalla posizione numero 3269 alla 901, guadagnando ben 2368 posti in scaletta).

Crescita notevole anche per i nomi Creed e Adonis, in evidente riferimento a Creed – Nato per Combattere:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Star Wars: Il Risveglio della Forza è disponibile in Blu-ray e Dvd. Ecco il nostro special dedicato agli extra.

Cosa ne pensate? Potete dircelo nei commenti o in questo post del forum Star Wars.

Scritto da J.J. Abrams e Lawrence Kasdan, e diretto da Abrams, Star Wars: Il Risveglio della Forza è prodotto da Kathleen Kennedy, J.J. Abrams, Bryan Burk.

Nel cast John Boyega, Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, e Max von Sydow oltre a membri del cast originale quali Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, Peter Mayhew e Kenny Baker.

La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, il film è uscito il 18 dicembre negli USA, il 16 in Italia.

Fonte: ssa.gov