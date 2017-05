È al centro di un curioso dibattito un post su Twitter nel quale una fan diha ritoccato uno dei poster del film dirimuovendovi completamente l’immagine die dichiarando di aver letteralmente “aggiustato” la locandina.

Molte le discussioni in rete, dal momento che Steve Trevor è parte integrante della storia narrata nel film. Il tweet sta alimentando un corposo confronto tra gli utenti del social, tra chi paragona polemicamente la scelta all’ipotesi di eliminare Gwyneth Paltrow o Natalie Portman dai poster di film come Iron Man e Thor e chi invece sembra avallare l’idea che Diana sia la protagonista assoluta del poster, senza comprimari sullo sfondo.

Chiaramente le modifiche non fanno in alcun modo parte della campagna marketing ufficiale del film, all’interno della quale sono già state diffuse diverse locandine, alcune incentrate totalmente su Diana, altre nelle quali appare anche Steve. Qui di seguito il controverso tweet con entrambe le versioni del poster in questione, con e senza Chris Pine:

I fixed the new Wonder Woman poster. You’re welcome.

(Sorry Chris) pic.twitter.com/o7HlzLu1oO — Constance (@ConstanceHello) 11 maggio 2017

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.

Gal Gadot è protagonista del film su Wonder Woman in uscita il 2 giugno 2017, diretto da Patty Jenkins. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Lo script è firmato da Allan Heinberg e da Geoff Johns, su una storia di Zack Snyder e Allan Heinberg.

Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Suckle, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Rebecca Roven, Stephen Jones, Wesley Coller e Geoff Johns.

