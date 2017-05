È l’Hollywood Reporter a svelare cheha firmato per dirigere, scritto da(voce di Hiccup in Dragon Trainer) e da(Random Acts of Violence). Baruchel ne sarà anche il protagonista. Al film era inizialmente legato il nome di Anton Yelchin (Star Trek), tragicamente scomparso nel 2016. La produzione sta attualmente cercando un attore per il ruolo originariamente previsto per Yelchin.

Il film è basato sul libro di Dave Bidni. È ambientato nell’estate del 2002 vicino Roma, precisamente a Nettuno, luogo considerato una vera e propria capitale del baseball dal 1944, anno in cui lo sport è stato introdotto in Italia dagli americani.

Mehta prende in carico la regia al posto di Jacob Tierney. Tra i suoi lavori, il documentario India in a Day, prodotto da Ridley Scott.

Fonte: Hollywood Reporter