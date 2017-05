Una cosa che trovo molto divertente e buffa è che le persone pensino che Stan Lee sia uno degli Osservatori e che tutte le sue apparizioni siano parte del suo essere proprio uno di loro. Quindi, vedere Stan Lee come un tizio che lavora per gli Osservatori è qualcosa di divertente per l’universo Cinematografico Marvel. E sì, so di aver commesso un errore. Guardiani della Galassia Vol. 2, in teoria, si svolge nel 2014, cioè prima di Infinity War. E nel film Stan Lee accenna al suo passato nella Fed Ex, che si vede in Civil War. Quindi ho fatto casino io, non ci avevo pensato. Ma risolverò la cosa dicendo che probabilmente Stan Lee ha utilizzato più volte le fattezze del tizio della Fed Ex.

Come saprete,è apparso in tutti i film dei Marvel Studios (e non solo), dando vita a una serie di interessanti teorie circa il suo ruolo nell’Universo Cinematografico Marvel. Naturalmente, Lee appare anche in, nuovamente diretto da. Proprio Gunn, in relazione alla teoria che vede Lee come uno degli Osservatori, ha ammesso di aver commesso un errore relativo alla timeline degli eventi narrati nei vari film. Come dichiarato dal regista:

Questa la sinossi ufficiale di Guardiani della Galassia Vol. 2:

Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 prosegue narrando le avventure dei Guardiani mentre si inoltrano ai confini del cosmo. La squadra deve lottare per restare unita come una famiglia quando scopre i misteri sul vero padre di Peter Quill. Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici giungeranno in soccorso dei nostri eroi. L’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi.

Nel film tornano Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn e Glenn Close. Tra le new entry Kurt Russell, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki e Chris Sullivan.

Il film è uscito il 25 aprile 2017 in Italia, il 5 maggio negli USA.

