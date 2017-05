L’Academy e la ABC hanno annunciato oggi chetornerà alla conduzione degli Oscar.

Confermati per l’edizione 2018 degli Academy Awards anche Michael De Luca e Jennifer Todd. “Jimmy, Mike e Jennifer sono il vero Dream Team degli Oscar. Mike e Jennifer hanno prodotto uno splendido spettacolo, visivamente incredibile,” ha commentato la presidente dell’Academy Cheryl Boone Isaacs. “E Jimmy ha dimostrato, a partire dal suo monologo di apertura fino al finale che non ci saremmo mai immaginati, di essere uno dei più bravi conduttori di sempre degli Oscar”.

Ricorderete tutti il finale sconvolgente dell’edizione 2017 degli Oscar, con l’assegnazione dell’Oscar come miglior film alla pellicola sbagliata. Al termine della cerimonia Kimmel era sembrato poco propenso a tornare, in realtà l’Academy ha giudicato la sua gestione della “crisi” ottima, e anche per questo motivo ha deciso di riconfermare il conduttore. Commenta così Kimmel: “Condurre gli Oscar è stato uno dei momenti più alti della mia carriera e sono grato a Cheryl, Dawn e all’Academy di avermi chiesto di tornare a lavorare con due delle persone che preferisco al mondo, Mike e Jennifer. Se pensate che abbiamo rovinato il finale quest’anno, aspettate di vedere cosa abbiamo in serbo per la novantesima edizione degli Oscar!”

La 90esima edizione degli Academy Awards si terrà il 4 marzo 2018.

Fonte: Academy