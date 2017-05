Sono in corso in Canada le riprese di The Predator, il nuovo film su Predator diretto da Shane Black. È da poco approdata online una foto che mostra l’iconico mostro sul set, con Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key e Thomas Jane.

Nel cast saranno presenti Boyd Holbrook (Narcos, Logan), Olivia Munn (X-Men: Apocalypse), Trevante Rhodes (Moonlight), Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele), Thomas Jane (The Punisher), Jacob Tremblay (Room) e Sterling K. Brown (The People vs. O.J. Simpson, This is Us).

Il film approderà nelle sale americane il 9 febbraio 2018.

