Abbiamo sempre guardato a questi film come a una trilogia. Non sto dicendo che questa sarà la fine della saga […] ma credo che questo film in qualche modo completi la trilogia inaugurata con la nascita di Cesare. Ciò che stiamo provando a fare è portare la vicenda a una guerra finale tra uomini e scimmie e, chiaramente, nel film vedrete cosa accadrà. Quando Cesare è nato, lo abbiamo messo in rotta di collisione con la civiltà umana. Volevamo completare quella collisione proprio con questo film.

Intervistato da CinemaBlend, il produttore di, Peter Chernin, ha dichiarato di considerare il film dicome il capitolo finale di una trilogia. Come dichiarato da Chernin:

Dunque, qualora il franchise dovesse proseguire, la storyline di Cesare potrebbe (al momento il condizionale è d’obbligo) non essere più centrale in futuro. Non resta che attendere il film e i risultati al box office per fare eventuali previsioni sul futuro della saga.

CORRELATO: Abbiamo visto 30 minuti in anteprima!

La 20th Century Fox presenta il film War – Il Pianeta delle Scimmie, sequel di Apes Revolution – Il Pianeta delle Scimmie, che ancora una volta sarà diretto da Matt Reeves. Cesare e il suo popolo di scimmie sono costretti a battersi contro un esercito di esseri umani guidati dal crudele Colonnello (Woody Harrelson). Le scimmie subiscono grosse perdite e Cesare comincia a meditare vendetta!

Michael Giacchino tornerà a occuparsi della colonna sonora. Nel cast Andy Serkis, Judy Greer, Steve Zahn, Woody Harrelson e Gabriel Chavarria.

Fonte: CinemaBlend