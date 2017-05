Dopo il recente poster , e il logo pubblicato ieri , Bumblebee è ancora al centro della promozione di

Empire Magazine ha pubblicato una nuova immagine ufficiale del film, tratta dal segmento mostrato nella preview IMAX di qualche settimana fa, nel quale vediamo l’autobot impegnato a sconfiggere uno dei robot “guardiani” che minacciano i piccoli protagonisti della scena che vi avevamo descritto.

Nell’articolo, il sito parla dello stupore con cui gli sceneggiatori si sono resi conto che Michael Bay gli ha fatto ottenere tutto ciò che volevano. Dopo aver scritto il personaggio di Sir Edmund Burton, lo hanno descritto al regista così: “È un personaggio simile ad Anthony Hopkins”. Due giorni dopo, Bay si è ripresentato con un’ottima notizia: “Dunque, abbiamo Anthony Hopkins”. Stesso dicasi per il doppiatore di Cogman, il robot-maggiordomo psicopatico, descritto dal produttore Steven Spielberg come “il più grande personaggio alto un metro dai tempi di Yoda”, che gli sceneggiatori hanno suggerito scherzosamente che venisse doppiato da Jim Carter di Downton Abbey. “Jim Carter – ce l’abbiamo,” ha annunciato Bay il giorno dopo. “È bello essere Michael Bay,” commenta il co-sceneggiatore Ken Nolan. “Tutti ti dicono di sì!”

Potete vedere l’immagine in alta risoluzione cliccandoci sopra:



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Le riprese sono partite a Detroit il 6 giugno 2016, e la produzione si è poi spostata in diverse location negli Stati Uniti e in giro per il mondo. Nel cast tornerà Mark Wahlberg nei panni di Cade Yaeger, in questo film sarà affiancato da Isabela Moner nei panni della protagonista femminile, Izabella, e da Jerrod Carmichael. Nel film tornerà anche Josh Duhamel, nei panni del Colonnello Lennox e Tyrese Gibson. Tra le new entry anche Anthony Hopkins, Santiago Cabrera e Liam Garrigan (C’Era una Volta).

A scrivere la sceneggiatura Art Marcum & Matt Holloway (Iron Man) e Ken Nolan (Black Hawk Down); la produzione sarà ancora una volta a cura di Lorenzo di Bonaventura, Don Murphy e Tom DeSanto.

L’uscita negli Stati Uniti è fissata per il 23 giugno 2017, il 22 in Italia.

Vi ricordiamo che la Paramount ha già fissato l’uscita di uno spin-off dedicato a Bumblebee per il 2018, e di Transformers 6 per il 2019.