, adattamento del bestseller scritto dallo svedeseche fa da sequel ai romanzi di, arriverà nelle sale americane il 5 ottobre del 2018. Ciò significa che le riprese partiranno molto presto, ma come noto, Rooney Mara non tornerà nei panni di Lisbeth Salander e pertanto la Sony e il regista Fede Alvare sono alla ricerca di un’attrice che possa andare a interpretare l’iconico personaggio.

Secondo Variety l’attrice al momento in prima linea per vestire i panni della protagonista sarebbe Claire Foy, la star di The Crown.

L’unico ostacolo che potrebbe impedire all’attrice di recitare nel film sarebbe un’offerta da parte di Damien Chazelle per recitare in “First Man” con Ryan Gosling nei panni di Neil Armstrong

Vi terremo aggiornati…

Quello che non Uccide è il primo romanzo della serie Millennium a essere adattato prima in un film in lingua inglese: i tre romanzi originali di Stieg Larsson infatti vennero prima adattati in pellicole svedesi, successivamente la Sony/Columbia Pictures produsse il remake di Uomini che Odiano le Donne. I quattro libri hanno venduto oltre 86 milioni di copie in tutto il mondo.

