interpreterà uno dei più noti serial killer di sempre, Ted Bundy, in, diretto da(Paradise Lost 3: Purgatory).

Lo script di Michael Werwie narrerà la vicenda dal punto di vista di Elizabeth Kloepfer, fidanzata di Bundy. Per anni, Kloepfer respinse ripetutamente le accuse contro Bundy. Poco prima di essere giustiziato, Bundy iniziò a parlare dei propri omicidi, facendo sì che il mondo conoscesse con certezza la verità sui propri crimini.

A produrre il film saranno Nicolas Chartier e Ara Keshishian tramite la Voltage e Michael Costigan (Ghost in the Shell, Out of the Furnace). Le riprese avranno inizio il 9 ottobre.

Efron, lo ricordiamo, sarà presto al cinema in Baywatch con Dwayne Johnson e Alexandra Daddario.

Fonte: Hollywood Reporter