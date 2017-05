Dopo il successo diè corteggiassimo dagli studios. Il suo film ha incassato oltre 214 milioni di dollari a fronte un budget di appena 4,5.

Tra i tanti progetti proposti al regista c’è stato anche il remake di Akira, rimasto a lungo in fase di sviluppo alla Warner Bros. Peele si è detto lusingato di essere stato preso in considerazione per un prodotto simile, ma ha declinato cortesemente l’offerta spiegando le motivazioni nel corso di una conferenza stampa organizzata in occasione dell’uscita di Scappa – Get Out in Blu-ray:

Akira è uno dei miei film preferiti di sempre e credo ovviamente che la storia giustifichi un budget importante, ma la vera domanda per me è: voglio lavorare su materiale che già esiste o voglio fare qualcosa di originale? A fine giornata, sento di voler fare qualcosa di originale.

Al momento, il regista ha già firmato un accordo preliminare con la universal per dirigere il suo prossimo film, ancora privo di un titolo ufficiale. Il budget di produzione dovrebbe essere intorno ai 25 milioni di dollari.

Fonti: SF, Collider