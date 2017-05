Annunciato qualche giorno fa,è presente al Festival di Cannes con un teaser poster.

Si tratta di un artwork con illustrato l’iconico personaggio creato da Mike Mignola, e verrà utilizzato per dare visibilità alla pellicola i cui diritti internazionali verranno venduti al Marché. Ricordiamo che la pellicola verrà diretta da Neil Marshall, con protagonista David Harbour, con una sceneggiatura di Andrew Cosby, Christopher Golden e Mike Mignola stesso (trovate maggiori dettagli in questo articolo e in questo). Da notare che nel poster viene evidenziato il 2018 come anno di uscita della pellicola.

Potete vedere l’artwork qui sotto grazie a Bloody Disgusting!