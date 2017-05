La Sony Pictures Animation non aspetta l’inizio della 70esima edizione del Festival di Cannes (17-28 maggio) per lanciare, in uscita negli Stati Uniti il 28 luglio e il 3 agosto in Italia. E come fatto perlo scorso anno, lo fa nuovamente in grande stile.

Sul molo dell’hotel Carlton lungo la famosa Croisette è stato allestito un lungo palco sotto un sole cocente dove, atteso da un numeroso gruppo di giornalisti tra i quali anche noi di Badtaste.it, è arrivato TJ Miller che nel film è la voce dell’emoticon protagonista, Gene. La star di Silicon Valley, con un tuxedo giallo, ha fatto il suo ingresso atterrando sul motoscafo in paracadute, come un vero e proprio stuntman.

Il trailer ufficiale del film è stato lanciato online dallo stesso T.J. Miller poco dopo il suo ingresso sul molo, circondato da emoticon che ballano. Insieme all’attore di Silicon Valley nella versione originale ci sono anche Jennifer Coolidge, Maya Rudolph, Jake T. Austin, Steven Wright (il padre di Gene, Mel Meh) e nel ruolo della Poop emoji, Sir Patrick Stewart.

Potete vedere la nostra intervista qui sotto!

La trama: Gene, emoticon nata senza una specifica identità, si imbarcherà in un viaggio all’interno della città di Textopolis (un mondo segreto che si nasconde in tutti gli smartphone e abitato dalle emoji) insieme all’amico Hi-5 (James Corden) nella speranza di trovare la sua “normalità” come le altre emoji. Dopo aver incontrato JailBreak (Ilana Glazer) si imbatteranno in un viaggio tra le varie app (Instagram, Twitter ecc.) alla ricerca del codice che sistemerà Gene una volta per tutte.