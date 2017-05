Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In America è conosciuto per gli sketch della serie comedy. Non solo attore ma anche sceneggiatore,ha debuttato alla regia con, thriller/horror a sfondo razziale che negli Stati Uniti ha incassato 175 milioni di dollari (oltre 200 nel mondo) e che in Italia arriverà giovedì 18 maggio.

Madre bianca e padre afroamericano, Peele ha portato sul grande schermo un tema che, nell’America del politically correct, resta spinoso. La storia ruota attorno a un giovane afroamericano, Chris (Daniel Kaluuya, Skins e Sicario), che decide di trascorrere il week-end insieme alla sua ragazza bianca Rose (Allison Williams, Girls) nella tenuta di famiglia dei genitori di lei: Missy (Catherine Keener) e Dean (Bradley Whitford). Una volta arrivato, Chris realizzerà che le cose non sono come sembrano.

Noi di Badtaste.it abbiamo incontrato Jordan a Beverly Hills, con lui abbiamo parlato del film ma anche di razzismo, un tema forse non di stretta attualità in Italia come negli USA ma che può permetterci di capire meglio la società oltreoceano

Come è nata l’idea di questo film?

Otto anni fa, terminati i miei sketch a MadTv, ero a un punto della mia carriera in cui mi chiedevo che cosa avrei dovuto fare. Ho capito che volevo girare un film horror, il mio genere preferito. Ho realizzato che c’era una sorta di buco nel genere sul discorso razziale e la cosa mi ha attirato. Ho guardato The Stepford Wives (La donna perfetta) che è un po’ come Get Out ma incentrato sul gender. L’ho guardato una notte, l’avevo già visto in passato ma da quel giorno è scattato qualcosa.

Cosa dicono i bianchi del tuo film?

Alla fine pare che i bianchi fossero pronti per questo tipo di film. Non ho visto delle reazioni strane, nessuno considera il film razzista. La cosa che mi piacerebbe di più è vedere nelle sale un pubblico vasto e fatto di minoranze. Ognuno vede il film a modo suo, ma tutti alla fine si identificano e tifano per Chris, il protagonista. Che poi è il potere delle storie, anche i bianchi per un’ora e mezza si immedesimano nel personaggio afroamericano, e apprezzano questa catarsi.

Quando hai scritto il film hai tenuto in considerazione più la reazione dei bianchi o dei neri?

Di entrambe le parti. Innanzitutto sapevo che gli afroamericani aspettavano un film di questo tipo, con il ragazzo di colore che non muore nella prima scena! [ride] Ho pensato anche che non volevo nemmeno un film che risultasse odioso per i bianchi. Ancora, The Stepford Wives mi ha aiutato molto in questo senso. Guardando quel film non mi sono sentito insultato o attaccato in quanto uomo, e questo perché nei film non ti identifichi con il cattivo, ma con l’eroe, a prescindere da chi sia. Sapevo che alla fine il pubblico di bianchi non si sarebbe immedesimato con i cattivi solo perché bianchi come loro. L’emozione del personaggio è reale e ci si può riconoscere in quello che prova, anche se non ci si è mai trovati nella sua identica situazione. Ad esempio, con la prima scena voleva far capire al pubblico non afroamericano cosa significa per noi camminare nel quartiere sbagliato, perché sei visto come outsider.

Nel film i protagonisti bianchi dicono a Chris cose molto politically correct, per sottolineare la loro apertura mentale. Un comportamento che può ottenere l’effetto contrario perché sottolinea comunque la diversità. Si tratta di situazioni che ti sono capitate spesso nella vita?

Sì, sono senza dubbio situazioni molto molto familiari per tutti gli afroamericani. È una cosa che capita a chiunque rappresenti una minoranza all’interno di un gruppo sociale. La gente si relaziona con te basandosi sulla tua identità razziale e la cosa diventa col tempo un po’ fastidiosa, perché sei comunque identificato con la tua “razza” e non vieni preso in considerazione per ciò che sei realmente: una persona come le altre. Ho sempre immaginato il razzismo come una specie di alligatore, un mostro che sta sott’acqua, poco sotto la superficie. Durante la presidenza Obama c’era questa sorta di negazione, si diceva che il razzismo non c’era perché avevamo un presidente di colore. È il periodo durante il quale ho scritto questo film. Il fatto che qualcuno dica a una persona di colore: “Hey, mi piace Tiger Woods”, può sembrare simpatico, anche affettuoso, ma invece è il segno che quel mostro sotto la superficie c’è ed è presente.