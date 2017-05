Il regista, Stephen Daldry, sta aspettando una bozza dello script. Ci stiamo divertendo molto a rivisitare il materiale originario che amiamo, e a pensare a tutte le soluzioni che possiamo adottare sul grande schermo per raccontare nuovamente questa storia.

Saranno almeno due le canzoni inedite chescriverà per l’adattamento cinematografico di, celebre spettacolo di Broadway tratto dal romanzo Strega: Cronache dal Regno di Oz in Rivolta di Gregory Maguire. Intervistato da Variety, Schwartz ha avuto modo di aggiornare circa i lavori del film:

Come svelato da Schwartz, il film sarà un’esperienza relativamente nuova rispetto allo spettacolo teatrale:

Abbiamo pianificato nuove canzoni. E se i fan si aspettano una copia del musical teatrale al cinema, è meglio che si preparino per un’esperienza nuova. Ci sono cose che funzionano sul palcoscenico ma non in un film. Per fare qualcosa che abbia vita propria, dobbiamo lavorare in maniera diversa.

Alla regia Stephen Daldry, meglio conosciuto per Billy Elliot, ma anche per The Reader e Molto Forte Incredibilmente Vicino.

La data d’uscita è fissata al 20 dicembre 2019. Il musical, creato da Winnie Holzman e tratto dal romanzo Strega: Cronache dal Regno di Oz in Rivolta di Gregory Maguire, è stato visto da 50 milioni di spettatori provenienti da tutto il mondo.

