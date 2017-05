Wonder Woman: la Warner è già al lavoro sul sequel?

Mancano ormai poco più di due settimane all’uscita di: il film arriverà nelle sale di tutto il mondo tra l’1 e il 2 giugno, Cina compresa. Proprio a Shanghai si è appena tenuta una première del film, alla quale hanno partecipato i produttori Zack e Deborah Snyder.

Secondo quanto riportato su Twitter, Zack Snyder avrebbe rivelato sul red carpet che il sequel del film è già in sviluppo, con la conferma di sua moglie Deborah, che ha aggiunto tuttavia che la Warner/DC si concentrerà prima su Batgirl, che già sappiamo verrà diretto da Joss Whedon.

Ovviamente dobbiamo aspettare che tali dichiarazioni arrivino online in via ufficiale, ma l’impressione è che se la Warner sta già sviluppando il sequel la notizia verrà confermata presto. Secondo le previsioni degli analisti, Wonder Woman dovrebbe ottenere un buon successo al box-office, abbastanza da convincere la Warner a portare avanti il franchise. Con l’OK a Batgirl e a Gotham City Sirens, l’impressione è che la major riponga molta fiducia nei cinecomic “al femminile”.

Zack Snyder said there will have WONDER WOMAN 2!Deborah Snyder said the next female super hero movie is Batgirl!@BatmanNewsCom — Arthurwong (@ArthurWongDCEU) May 15, 2017