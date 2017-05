Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Viene da Cannes la notizia che è stata Netflix ad aggiudicarsi i diritti di distribuzione di, progetto in animazione stop-motion che narra del piccolo scimpanzé Bubbles, preso danel 1983 come animale domestico. Il film sarà diretto da, una volta che il regista avrà terminato i lavori di

Come dichiarato in precedenza da Waititi:

È un’idea che mi ha sempre affascinato e che vorrei sviluppare. Tutti sanno che sono un grande fan di Michael Jackson, quindi per me è fondamentale essere certo di poter creare un prodotto rispettoso dell’eredità che Michael ha lasciato al mondo. Non sono interessato a un eventuale biopic, vorrei invece raccontare una storia che possa includere realtà e fantasia, e che possa essere un viaggio nella complessa giungla della vita umana. E credo che l’animazione sia l’unico modo per avvicinarsi a una storia come questa. Ho adorato Anomalisa perché è stato bello e autentico nel suo meditare sulla solitudine.