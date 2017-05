ha chiacchierato in esclusiva per circa un’ora con, regista, attore e montatore de, in uscita nelle nostre sale a partire da oggi giovedì

Il film prodotto da IIF vede l’esordio nel lungometraggio di un filmmaker trentenne svezzatosi con la web series Forse Sono Io (2013-2016), regista di corti premiati ed apprezzati come Il Lato Oscuro (2016) e Memories (2014), dopo anni e anni da attore professionista per cinema e tv (primo film davanti alla macchina da presa fu Il Cuore Altrove di Pupi Avati nel lontano 2005).

La parabola di Alfieri è interessante perché appare come un creativo in bilico tra tradizione e innovazione, proprio come questo bizzarro spaghetti cinecomic chiaramente figlio del successo di Lo Chiamavano Jeeg Robot (2016), verso cui mostra un’evidente forma di rispetto e amore.

La videointervista affronta la sua carriera soffermandosi maggiormente sull’esordio nel lungometraggio I Peggiori. Un film che a nostro avviso potrebbe avere un ruolo quasi decisivo per quanto riguarda il futuro dello spaghetti cinecomic in Italia e, più in generale, potrebbe svolgere un ruolo chiave per quanto riguarda la tanto desiderata resurrezione del cinema di genere nostrano.

