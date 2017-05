Sì, certamente! Il mio obiettivo è quello di replicare al cinema l’esperienza che i fan hanno avuto leggendo i fumetti e negli ultimi dieci anni siamo riusciti a fare cose che sono andate oltre le mie più rosee aspettative. E certamente includere Spider-Man in Civil War è stato un altro sogno divenuto realtà […]. Quindi, al momento non c’è nessun piano oltre a questo per i personaggi rimanenti che non sono ancora presenti nell’Universo Cinematografico Marvel, ma mai dire mai. Chissà cosa può accadere in futuro!

Intervistato da Perception,ha avuto modo di elogiare la performance diin. Il film diè prodotto dalla Fox e, come gli altri film incentrati sugli X-Men, non rientra nell’Universo Cinematografico Marvel (i cui film sono oggi prodotti in seno alla Disney). Tuttavia, a Feige è stato chiesto se tra i suoi obiettivi ci sia ancora quello di includere, potenzialmente e in un indeterminato futuro, anche gli X-Men in nuovi film. Il produttore ha risposto in maniera molto diretta.

Qui di seguito l’intervista completa a Feige:

L’ultimo cinefumetto dei Marvel Studios giunto nelle sale è Guardiani della Galassia Vol.2, diretto da James Gunn e attualmente nelle nostre sale.

