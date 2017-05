Logan – The Wolverine: James Mangold ritiene che il film abbia un finale positivo

Spoiler

Come saprete, Logan – The Wolverine si conclude con una toccante scena nella quale Laura omaggia il protagonista e gli X-Men trasformando in una X la croce posta dove Logan è stato sepolto. Nonostante sia il professor Xavier che Logan vadano incontro alla morte, James Mangold ha dichiarato di considerare il finale del film come un lieto fine:

Da ogni tragedia nasce qualcosa. In molti modi, guardo al film e penso che abbia un lieto fine. Almeno dal punto di vista di Wolverine. Credo che, a differenza di quanto avete visto nei film precedenti, in quel momento lui sia felice, poco prima di lasciarci. […] E credo che in questo la performance di Hugh [Jackman] sia davvero trascendente: ci lascia più commossi che in prenda a un senso di privazione.

