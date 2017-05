Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Sono partite ieri perle riprese di, il cinecomic DC diretto da James Wan e proprio per questo motivo il regista ha condiviso sul suo account twitter il primo scatto dell’attrice nei panni di Mera. Ve lo abbiamo segnalato qualche ora va ( lo trovate qui ).

Anche l’attrice ha deciso di diffondere via Twitter una foto del suo personaggio.

Potete ammirarla qua sotto:

In un altro Tweet, Amber Heard effettua un ironico riepilogo del percorso che ha postato a questo giorno:

Più di un anno di preparazione, sei mesi di allenamento, innumerevoli ore in cui mi sono privata di piaceri – leggasi ciambelle – mi hanno portata a questo momenti: Day 1.

Over a year of prep, 6 months of training, & countless hrs of denying myself pleasure, aka donuts, has led to this moment: Day 1. #Aquaman pic.twitter.com/qW1UE10RxS

— Amber Heard (@realamberheard) 18 maggio 2017