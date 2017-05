Sul License! Global Magazine sono state pubblicate le nuove sinossi di alcuni dei prossimi film dei Marvel Studios.

Thor: Ragnarok

Il mondo di Thor sta per svanire in Thor: Ragnarok della Marvel. Il suo ambiguo fratello, Loki, ha preso il controllo di Asgard e la potente Hela ha deciso di occuparne il trono imprigionando Thor dall’altra parte dell’universo. Per fuggire alla prigionia e salvare il suo mondo dalla distruzione imminente, Thor deve prima vincere una gara aliena potenzialmente fatale battendo il suo ex alleato e collega Vendicatore…l’Incredibile Hulk!

Black Panther

Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, il re T’Challa ritorna a casa nella tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda per diventare il nuovo governatore. Tuttavia, T’Challa scopre che alcune fazioni del suo paese aspirano al trono. Quando due nemici inizieranno a cospirare per distruggere Wakanda, l’eroe noto come Pantera Nera dovrà allearsi con l’agente della C.I.A. Everett K. Ross e i membri delle Dora Milaje, le forze speciali wakandiane, per impedire una guerra mondiale.

Avengers: Infinity War

Mentre gli Avengers continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per un solo eroe, un nuovo pericolo emerge dalle ombre cosmiche: Thanos. Despota di intergalattica scelleratezza, il suo scopo è raccogliere le sei gemme dell’Infinito, artefatti di un potere sconfinato, e usarle per piegare la realtà a tutto il suo volere. Tutto quello per cui gli Avengers hanno combattuto ha condotto a questo punto – il destino della Terra e l’esistenza stessa non sono mai state tanto a rischio.

