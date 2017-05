Giovedì molto moscio al box-office italiano: nessun film è riuscito ad avvicinarsi ai 100.000 euro, e nessuna nuova uscita è salita al primo posto.

Alien: Covenant rimane quindi in testa, pur perdendo oltre il 60%, con 78mila euro e un totale di 1.5 milioni di euro. Apre al secondo posto Scappa – Get Out, con 65mila euro e la miglior media della top-ten. Al terzo posto King Arthur: il Potere della Spada incassa 55mila euro, per un totale di 1.1 milioni di euro, mentre apre al quarto posto The Dinner, con soli 24mila euro. Chiude la top-five Guardiani della Galassia: Vol. 2, con 23mila euro e un totale di 6.8 milioni.

Tra le altre nuove uscite, apre solo all’ottavo posto I Peggiori, con 17mila euro e una media di soli 70 euro, mentre al tredicesimo posto Sette Minuti dopo la Mezzanotte incassa 5.700 euro. Sedicesimo posto per Sicilian Ghost Story, a Cannes, con 4.700 euro.