STARCON E STARCONCOMICS FANTASCIENZA, SCIENZA, GIOCHI, FUMETTI E LETTERATURA TUTTO A CHIANCIANO TERME DAL 25 AL 28 MAGGIO

Una manciata di giorni ci separano dall’edizione 2017 di STARCON, la multiconvention di fantascienza, giochi, fumetti ma non solo che sarà protagonista a Chianciano Terme dal 25 al 28 maggio prossimi nel centro congressi del Grand Hotel Excelsior.

Un nuovo importante ospite si è aggiunto al già ricco parterre di protagonisti della manifestazione. Sarà infatti presente COLM MEANEY, poliedrico attore irlandese molto attivo in campo teatrale, televisivo e cinematografico. Molto amato e conosciuto dai fan per la sua interpretazione di Miles O’Brien in Star Trek The Next Generation e Star Trek Deep Space Nine. Ha anche partecipato a Stargate: Atlantis.

Colm Meaney sarà in buona compagnia alla STARCON.

Saranno infatti ospiti:

CHRISTOPHER LLOYD l’attore universalmente noto per aver interpretato Doc nella trilogia di “Ritorno al futuro”. Deve la sua notorietà anche al ruolo dello zio Fester nella trasposizione cinematografica de “La famiglia Addams”. Gli appassionati lo ricordano anche per aver interpretato il klingon Kruge in Star Trek III.

ANTHONY DANIELS: direttamente da Star Wars l’attore interprete del Droide protocollare dorato C‐3PO, ruolo che ha ricoperto in tutti i film del ciclo di Guerre Stellari.

COLIN BAKER: uno degli interpreti delle incarnazioni di Doctor Who, precisamente il Sesto Dottore. Ha partecipato anche a tantissime serie televisive inglesi.

CATHERINE SCHELL: nota come l’interprete dell’aliena Maya in Spazio 1999, ha partecipato anche a molte produzione televisive e cinematografiche americane.

STARCON multiconvention di fantascienza, ospita diverse realtà al suo interno.

Si svolgerà infatti la 31° edizione della STICCON, la convention dedicata a Star Trek, organizzata dallo Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero”; spazio anche alla YAVINCON, quattordicesima edizione del raduno dei fan di Star Wars; REGENERATION, seconda edizione delle giornate del Doctor Who Italian Club;