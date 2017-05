L’ Hollywood Reporter annuncia alcune novità sul cast di, il nuovo capitolo dell’Universo Cinematografico del quale fanno già partedi Gareth Edwards edi Jordan Vogt-Roberts.

Stando al sito, nel film ritroveremo Sally Hawkins e Ken Watanabe di nuovo nei panni di Vivienne Graham e del dottor Ishiro Serizawa. Tra le new entry, invece, Charles Dance in un ruolo non ancora annunciato.

Del film, lo ricordiamo, fanno già parte Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, O’Shea Jackson, Anthony Ramos e Kyle Chandler.

Godzilla: King of Monsters uscirà il 22 maggio 2019 e farà parte, assieme a Kong: Skull Island, del Monsterverse, l’universo cinematografico dei mostri che culminerà in Godzilla vs. Kong, in arrivo nel 2020.

Il film sarà diretto da Michael Dougherty.