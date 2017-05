Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Il fumettista Steve Englehart – il creatore di Mantis – non ha gradito particolarmente l’iterazione proposta da James Gunn in Guardiani della Galassia Vol. 2. Nel cinecomic Marvel approdato al cinema il mese scorso, ricordiamo, a vestire i panni del personaggio c’era Pom Klementieff.

Queste le sue parole:

Non mi è piaciuto come hanno trattato Mantis, quel personaggio non ha nulla a che vedere con lei. Il film in generale mi è piaciuto, stanno facendo cose belle e sono riuscito a godermi lo spettacolo solamente perché ho ignorato il fatto che quella non fosse la vera Mantis. Davvero non capisco come si faccia a prendere un personaggio così particolare come lei, cambiarlo completamente e continuare a chiamarlo così. Non lo capisco proprio.

Mi è piaciuto il personaggio sul grande schermo, era di grande intrattenimento, ma non era Mantis.