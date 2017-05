Se tutto andrà secondo i piani, saràa dirigere per la Universal il nuovo Scarface. Stando a quanto sostenuto da Vairety , il regista disarebbe entrato nella fase iniziale di trattative con la major.

Lo studio ha annunciato che il film uscirà il 10 agosto 2018, il che significa che le riprese inizieranno presto. Nei panni del protagonista dovrebbe esserci Diego Luna, la star di Rogue One.

Scarface uscì per la prima volta al cinema nel 1932, il film era diretto da Howard Hawks e raccontava l’ascesa al potere di un immigrato irlandese che diventava un gangster nella Chicago degli anni venti. Nel 1983 la pellicola venne rifatta da Brian De Palma su una sceneggiatura di Oliver Stone, con Al Pacino come protagonista: in quel caso il protagonista era un rifugiato cubano che diventava un gangster nella Miami degli anni ottanta. Il nuovo film sarà prodotto da Marc Shmuger tramite la sua Global Production in collaborazione con Martin Bregman, già produttore dello Scarface di Brian De Palma.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!