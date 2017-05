Logan – The Wolverine: Hugh Jackman dai dubbi su X-24 all’assenza di Sabretooth

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In occasione della promozione dell’edizione home video di Logan – The Wolverine, Hugh Jackman ha parlato di una serie di aspetti relativi alla pellicola di James Mangold.

L’attore ha ammesso di aver avuto parecchi dubbi, all’inizio, sull’inclusione di X-24:

Ero scettico sul fatto che dovessi interpretarlo io […]. I fan di Wolverine sono sempre venuti a chiedermi quando avrebbero visto il Wolverine più arrabbiato e animalesco, perciò ho fatto presente a Jim [Mangold] che se a metà del film o verso la fine avessimo mostrato quel Wolverine così animalesco, il pubblico non avrebbe saputo cosa provare. Lui mi ha risposto: “Fidati di me, fidati di me, fidati di me”. Io continuavo a rompere, continuavo a ripetere: “Ma non ne sono sicuro, continuiamo a parlarne”.

Quando ho visto il film era tutto chiaro, il pubblico è portato a odiarlo perché fa fuori Patrick Stewart. E poi abbiamo apportato alcuni piccoli accorgimenti: mi hanno cambiato il dorso nasale e fatto indossare delle lenti a contatto. Volevo che avesse un aspetto un po’ diverso da me. Comunque è stato uno di quei casi in cui avevo torto.