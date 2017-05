Logan – The Wolverine: il produttore del franchise dice la sua sull’ipotesi del recasting

Ecco cosa ha risposto:

È una bella domanda. Guarda, credo che per tutti noi, al momento, si ricollega tutto alla prima volta che abbiamo messo Hugh nel costume di Wolverine. L’idea di ingaggiare qualcun’altra persona per la parte è semplicemente qualcosa che ora come ora non riesco neanche a pensare. [Ridendo, ndr.] E non so davvero che pensare. C’è una parte di me convinta del fatto che il suo lavoro sia stato così iconico e eccellente che dovremmo lasciare tutto così. Ma so anche che c’è sempre la possibilità che un giorno si possa trovare una storia o una situazione per cui potremmo ponderare che “Ok, magari dovremmo prendere in considerazione la cosa”. Ma al momento stiamo lasciando le cose così come sono.