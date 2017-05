Star Wars: Gli Ultimi Jedi, nuove indiscrezioni su Luke Skywalker e alcune speculazioni sulla trama

Spoiler

ATTENZIONE: contiene possibili spoiler sulla trama di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Il sito MakingStarWars.net ha pubblicato alcuni dettagli e alcune possibili indiscrezioni circa l’equipaggiamento che utilizzerebbe Luke in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, nonché alcune speculazioni (rigorosamente non confermate) sulla trama e su alcuni eventi che potrebbero accadere verso la fine del film. Quanto segue è da prendere con estrema prudenza: si tratta di rumour e di semplici indiscrezioni del tutto prive di ufficialità, ma se non si vuole incappare in eventuali (e al momento del tutto ipotetici) spoiler indesiderati è comunque bene abbandonare la lettura.

Secondo il sito, durante il film Luke viaggerebbe con uno zaino per alcune terre del pianeta Ahch-To portando con sé una speciale bussola. Non è chiaro se la ragione del viaggio sia Rey o se la giovane sia un potenziale disturbo o sia in qualche modo di intralcio agli scopi di Luke. La bussola, al suo interno, avrebbe dei quadranti metallici e un ago in grado di puntare in varie direzioni (il sito parla di possibili “versioni spaziali” di nord, sud, est e ovest). Sempre secondo il sito, sarebbe proprio Luke a indossare il guanto che vediamo brevemente nel trailer del film mostrato all’ultima Star Wars Celebration. Resta da chiarire quale ruolo e che genere di origine abbia la bussola. Tra le creature su Ahch-To, oltre ai Porg (piccoli esseri parte dell’ecosistema del pianeta), ci sarebbe anche una sorta di mostro marino.

Luke, inoltre, viaggerebbe con uno zaino arancione al quale è abbinata una rete. All’interno, porterebbe con sé una bottiglia d’acqua. Sempre nello zaino, inoltre, ci sarebbe il necessario per accendere un fuoco. Luke portebbe inoltre con sé un bastone di legno e una misteriosa arma descritta come una sorta di parafulmine.

Secondo un altro rumour riportato dal sito (rigorosamente non confermato, dunque vi invitiamo a un’estrema prudenza) verso la fine del film Luke andrebbe a cercare Snoke, mentre Rey si metterebbe sulle tracce di Kylo. Nessuno, tuttavia, è al momento in grado di confermare che i succitati personaggi si incontrino nel film di Rian Johnson.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda. Scritto e diretto da Rian Johnson, il film è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia. Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie.

Fonte: MakingStarWars.net