In linea con il lancio a Cannes,ha debuttato sabato nei cinema italiani, piazzandosi subito al primo posto. Il film di Sergio Castellitto incassa 213mila euro, con la seconda media della top-ten. Una cifra non semplicissima da giudicare per via del debutto in un giorno fuori dalla norma, sabato appunto, ma con gli incassi di oggi la pellicola dovrebbe avere un buon piazzamento nei dati complessivi del weekend.

Scende al secondo posto Alien: Covenant, con 210mila euro (1.8 milioni complessivi), mentre al terzo posto Scappa – Get Out raccoglie 207mila euro (salendo a 366mila euro complessivi e la miglior media della top-ten).

Quarta posizione per King Arthur, che incassa 184mila euro e sale a 1.4 milioni complessivi, mentre chiude la top-five The Dinner con 94mila euro e 156mila euro complessivi.

Le altre nuove uscite: al decimo posto I Peggiori incrementa gli incassi rispetto al debutto e raccoglie 58mila euro, salendo a 96mila euro complessivi, mentre al quindicesimo e sedicesimo posto troviamo Sette Minuti Dopo la Mezzanotte (21mila euro, 36mila complessivi) e Sicilian Ghost Story (15mila euro, 27mila euro complessivi).