È stato Netflix ad aggiudicarsi al Marché di Cannes il progetto di una nuova buddy comedy che verrà diretta dae che vedrà come protagoniste nientemeno che la vincitrice dell’Oscare la vincitrice del Grammy. In trattative per scrivere la sceneggiatura Issa Rae. Netflix avrebbe vinto la trattativa con un’offerta molto aggressiva, dimostrando fortissimo interesse per la pellicola.

L’idea del film è nata qualche mese fa su Twitter, tra i commenti a una immagine di una sfilata di Miu Miu del 2014 che raffigurava le due attrici. La foto è diventata virale e i fan hanno chiesto che diventasse un film diretto da Ava DuVernay e scritto dalla Rae. Tutte le parti tirate in causa sul social network si sono dette disponibili, e da lì il progetto ha iniziato a concretizzarsi.

Rihanna vestirà i panni di una donna che ama raggirare uomini bianchi con l’aiuto di una amica, interpretata dalla Nyong’o, che organizza le truffe. Netflix intende girare il film all’inizio del 2018, non appena la DuVernay terminerà di lavorare a Nelle Pieghe del Tempo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A picture for the history books pic.twitter.com/OgxAGZMn4Z — ash (@blaquepink) April 18, 2017

Rihanna looks like she scams rich white men and lupita is the computer smart best friend that helps plan the scans https://t.co/PhWs1xd3nj — WHOOPHERASSKOURTNI (@1800SADGAL) April 18, 2017

Fonte: EW