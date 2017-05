Box-Office Italiano in seria difficoltà, soprattutto se si pensa che l’estate non è ancora iniziata: il weekend che si è appena concluso ha visto incassi molto ridotti, con medie per copia davvero basse. Dopo un aprile in crescita rispetto al 2016, il mese di maggio vede una forte contrazione con lo stesso periodo dell’anno scorso.

Resta al primo posto Alien: Covenant, che incassa 542mila euro e si porta a un totale di due milioni di euro: poco più della metà di quanto aveva totalizzato Prometheus nello stesso tempo, anche se era un altro periodo dell’anno e l’incidenza del 3D era notevole.

Apre in seconda posizione Scappa – Get Out, con 504mila euro in quattro giorni e la miglior media (quasi 1.500 euro): un risultato soddisfacente anche se lontano dal fenomeno americano.

Al terzo posto King Arthur raccoglie 460mila euro, tenendo bene e salendo a 1.5 milioni complessivi.

Quarta posizione per Fortunata: il film di Sergio Castellitto ha avuto solo due giorni a disposizione per raccogliere ben 440mila euro, l’eco mediatica di Cannes si è fatta sentire più domenica e dovrebbe avere un impatto anche oggi.

Chiude la top-five The Dinner, con 223mila euro in quattro giorni. Al sesto posto Famiglia all’Improvviso, con 202mila euro e un totale di 6.3 milioni, mentre al settimo troviamo Tutto Quello che Vuoi, che tiene molto bene e raccoglie 199mila euro, per un totale di 526mila euro. All’ottavo posto Guardiani della Galassia Vol. 2 incassa 199mila euro e sfiora i sette milioni complessivi, mentre apre solo al nono posto I Peggiori, con 147mila euro in quattro giorni e una media inferiore ai 600 euro.

Chiude la top-ten Baby Boss, con 147mila euro e un totale di 6.6 milioni.

Tra le altre nuove uscite, solo 14esimo posto per Sette Minuti dopo la Mezzanotte, che incassa 54mila euro, mentre Sicilian Ghost Story apre al sedicesimo posto con 41mila euro (nonostante sia stato presentato a Cannes, ennesima conferma che l’eco mediatica dei festival non si traduce direttamente in box-office).