Testa a testa al box-office nordamericano del weekend.

È Alien: Covenant, nei preliminari di domenica sera, a dominare la classifica con 36 milioni di dollari, anche se al secondo posto Guardiani della Galassia Vol. 2 con i suoi 35 milioni di dollari sembra minacciare il blockbuster di Ridley Scott: potrebbe infatti balzare al primo posto nei risultati definitivi che arriveranno stasera.

Visti i 51 milioni dell’esordio di Prometheus, il debutto di Alien: Covenant non è particolarmente convincente, anche se il film è costato meno (circa 97 milioni di dollari contro 130). Con gli incassi internazionali ha però già raggiunto i 117.8 milioni complessivi.

Per quanto riguarda la pellicola di James Gunn, sono stati superati finalmente i 300 milioni negli USA, che diventano 732 globali. Apre al terzo posto Everything, Everything: la commedia incassa più del previsto, circa 12 milioni di dollari. Scivola al quarto posto Snatched, con 7.6 milioni di dollari e un totale di 32.7 milioni di dollari (ne è costati una quarantina), mentre al quinto posto Diary of a Wimpy Kid: the Long Haul debutta con 7.2 milioni di dollari, nettamente sotto le aspettative.

La classifica procede con King Arthur, che incassa 6.8 milioni di dollari perdendo il 55%, per un totale di 27.2 milioni di dollari. Settima posizione per Fast & Furious 8, che incassa 3.1 milioni di dollari e sale a 219 milioni complessivi, mentre all’ottavo posto Baby Boss raccoglie 2.8 milioni di dollari e sale a 166 milioni complessivi. Chiudono la topten La Bella e la Bestia, con 2.4 milioni di dollari e 497 milioni complessivi (potrebbe arrivare a mezzo miliardo entro la fine della settimana) e How to Be a Latin Lover, con 2.2 milioni e un totale di 29 milioni di dollari.